Una raccolta poetica sul mondo contadino e sulle radici della terra | il libro di Lucrezia Lombardo

Arezzo, 29 ottobre 2025 – Esce, per la collana “Ormeggi” de Il Convivo Editore, la raccolta di poesie “Il giardino di sabbia” della scrittrice aretina Lucrezia Lombardo, nome ormai noto nella poesia contemporanea. La raccolta, a cura di Fabio Ivan Pigola e già vincitrice del Premio Letterario Carrera, si articola in una trentina di componimenti con cui Lucrezia Lombardo offre una poesia che è al tempo stesso contemplazione e testimonianza, un itinerario nella memoria collettiva di quel mondo contadino che ha animato per secoli la Toscana, oltre che un pellegrinaggio nei luoghi dell'anima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

