Una nuova età dell’oro al ritmo di YMCA | l’asse Usa-Giappone rafforzato tra accordi e strategie Video

Donald Trump si dirige verso Busan per un incontro con Xi Jinping, dopo aver attraversato l’Asia con un’agenda serrata di accordi e alleanze. Ogni tappa del viaggio è stata pensata per rafforzare la sua posizione negoziale: firme, dichiarazioni, promesse economiche e intese strategiche. Diplomazia a tappe. Nel frattempo, cresce la pressione internazionale su Pechino. Da Kiev, Zelensky ha chiesto a Trump di convincere Xi a frenare il sostegno alla Russia: «Xi mi aveva assicurato che non avrebbe venduto armi a Mosca, e invece vediamo macchinari, mercenari, elusione delle sanzioni». La situazione sul campo resta critica: Pokrovsk è quasi accerchiata e l’Ucraina chiede nuovi aiuti occidentali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

