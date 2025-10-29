Una Notte al Museo A Ercolano fino al 25 novembre

Espressonapoletano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una Notte al Museo prosegue fino al 25 novembre 2025. Ultimi giorni per visitare anche le Terme Suburbane Al Parco Archeologico di Ercolano prosegue l’iniziativa Una Notte al Museo. Fino a martedì 25 novembre 2025 i visitatori potranno approfittare dell’offerta dell’apertura serale del martedì e giovedì. I siti visitabili Con biglietto ridotto è possibile accedere . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it

una notte al museo a ercolano fino al 25 novembre

© Espressonapoletano.it - Una Notte al Museo. A Ercolano fino al 25 novembre

News recenti che potrebbero piacerti

Una Notte al Museo fino al 25.11 – Terme Suburbane fino al 1° novembre - Al Parco Archeologico di Ercolano prosegue l’iniziativa Una Notte al Museo, fino a martedì 25 novembre 2025 i visitatori potranno approfittare dell’offerta ... Scrive napolivillage.com

notte museo ercolano finoNovembre a Ercolano: tra notti al museo e ultimi sguardi alle Terme Suburbane - Il mese di novembre regala agli amanti dell'archeologia e della storia un'occasione unica per vivere l'antica Ercolano sotto una luce diversa. Secondo ilvescovado.it

Ercolano, una notte al museo: il Parco Archeologico aperto anche a novembre - Il Parco Archeologico di Ercolano continua con i suoi appuntamenti serali tra storia, cultura e approfondimenti. Riporta lostrillone.tv

Cerca Video su questo argomento: Notte Museo Ercolano Fino