una hotels cibona per il primato chi vince ipoteca la qualificazione

Scrivi Cibona Zagabria e il primo pensiero va a Drazen Petrovic, che nella squadra della capitale croata iniziò a mostrare al mondo del basket quel favoloso talento che lo portò a essere definito "il Mozart dei canestri". E anche se la formazione che stasera al PalaBigi sfiderà la Una Hotels per il terzo turno di Fiba Europe Cup, non è più il colosso che a metà anni ‘80 dominava sul Continente, trovarsela di fronte, mantiene tuttora un alto fascino emotivo. Dal punto di vista tecnico, invece, il match odierno in via Guasco rappresenta un crocevia importantissimo per la truppa di Dimitris Priftis sulla strada della qualificazione alla fase successiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

