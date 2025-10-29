Una grande passione per il golf come nonno Donald E pare anche per gli affari se è vero che sta sponsorizzando il suo brand di felpe direttamente alla Casa Bianca

N on è solo un debutto sportivo, ma un ingresso in grande stile nel mondo del golf professionistico. Kai Trump, nipote di Donald Trump e figlia di Donald Jr, porta il cognome più discusso d’America sul green. A soli 18 anni, la giovane promessa parteciperà per la prima volta a un torneo del circuito LPGA (Ladies Professional Golf Association): il prestigioso “The Annika”, in programma dal 13 al 16 novembre al Pelican Golf Club di Belleair, in Florida. Donald Trump padre e nonno. guarda le foto Kai Trump e il debutto al torneo di golf “The Annika”. Kai parteciperà al torneo grazie a una sponsor exemption, un invito diretto che apre le porte alle giovani promesse del golf internazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una grande passione per il golf, come nonno Donald. E, pare, anche per gli affari, se è vero che sta sponsorizzando il suo brand di felpe direttamente alla Casa Bianca

