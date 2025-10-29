Una grande caccia al tesoro di Halloween per piccoli esploratori

Il centro storico di Ravenna si prepara ad accogliere l’evento più magico e divertente dell’anno con “La grande caccia al tesoro di Halloween”, un evento interamente dedicato ai bambini, promosso da Spasso in Ravenna e Tralenuvole, con il contributo del Comune di Ravenna e di La Cassa di Ravenna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

