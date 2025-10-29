Una Giornata Particolare 29 ottobre La7 | Leonardo da Vinci al centro della puntata di Aldo Cazzullo

Atomheartmagazine.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 ottobre 2025 alle 21:15 su La7, continua la 5ª stagione di Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo. Dopo la caduta del fascismo e il suicidio di Cleopatra, la nuova puntata accende i riflettori sulla figura affascinante e ancora misteriosa di Leonardo da Vinci. Aldo Cazzullo indaga la “giornata” del 23 aprile 1519 e l’eredità di Leonardo tra opere e taccuini. Indice. Una Giornata Particolare anticipazioni 29 ottobre 2025 – La “giornata particolare”: 23 aprile 1519. Il percorso: origini, rivalità e capolavori. Ospiti in studio. Perché vederla. Come e dove vederla. FAQ Una Giornata Particolare anticipazioni 29 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

una giornata particolare 29 ottobre la7 leonardo da vinci al centro della puntata di aldo cazzullo

© Atomheartmagazine.com - Una Giornata Particolare (29 ottobre, La7): Leonardo da Vinci al centro della puntata di Aldo Cazzullo

Approfondisci con queste news

giornata particolare 29 ottobreUna Giornata Particolare con Aldo Cazzullo su La7: le anticipazioni del 29 ottobre - Prosegue stasera su La7 Una Giornata Particolare, il programma di divulgazione di Aldo Cazzullo. Scrive msn.com

giornata particolare 29 ottobreMercoledì 29 ottobre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Segnala nostrofiglio.it

giornata particolare 29 ottobreASST Cremona 29 OTTOBRE 2025 GIORNATA MONDIALE CONTRO L’ICTUS - 29 OTTOBRE 2025 GIORNATA MONDIALE CONTRO L’ICTUS ICTUS, «ASCOLTARE I SEGNALI DEL CORPO SALVA LA VITA» LA STORIA DI ROBERTA COLPITA DA TROMBOSI VENOSA A 20 ANNI E DIVENTATA MAMMA POCHI MESI DOPO ... Si legge su welfarenetwork.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Particolare 29 Ottobre