Una cosa orribile Garlasco parla l’avvocato di Stasi e Giletti reagisce così in diretta

Si torna a parlare del delitto di Garlasco nel programma Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Durante la puntata, tra gli ospiti in studio, è intervenuto anche Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, il giovane condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il dibattito si è acceso proprio sul tema delle impronte di scarpe trovate sulla scena del delitto, uno degli elementi più discussi dell’intero caso giudiziario. Nel corso della trasmissione, Giletti ha sollevato una domanda destinata a far discutere: «Secondo voi, qualcuno nel 2017, quando la difesa di Stasi chiese di riaprire il caso, ha domandato ad Andrea Sempio – l’amico di Chiara finito sotto i riflettori – che misura di piede avesse? Qualcuno ha mai verificato davvero?». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Una cosa orribile”. Garlasco, parla l’avvocato di Stasi e Giletti reagisce così in diretta

