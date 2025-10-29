Una città a misura di cittadino | la piazza diventa definitivamente pedonale

SAN VITO DEI NORMANNI - La Giunta comunale di San Vito dei Normanni, guidata dal sindaco Silvana Errico e alla presenza del vicesindaco Antonio Santoro e di tutti gli assessori, ha deliberato all'unanimità, nella seduta del 28 ottobre 2025, la pedonalizzazione definitiva di Piazza Carella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it