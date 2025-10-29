Una bussola per studenti Salone dell’Orientamento per scelte consapevoli

Ilgiorno.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MORBEGNO L’inaugurazione ufficiale stamane tra le 9 e le 9.30, in base all’arrivo dei ragazzi, alla presenza del presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola e del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Imerio Chiappa. Al Polo fieristico di Morbegno si alza il sipario sull’intensa tre giorni, da quest’oggi a venerdì, del Salone provinciale dell’Orientamento, promosso e finanziato dalla Provincia per far conoscere da vicino l’ offerta formativa del territorio e le opportunità nel mondo del lavoro. Attesi circa 1.600 alunni provenienti dagli istituti comprensivi di Valtellina, Valchiavenna e Alto Lario per un appuntamento sempre molto atteso, sia dai ragazzi che dalle famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

una bussola per studenti salone dell8217orientamento per scelte consapevoli

© Ilgiorno.it - Una bussola per studenti. Salone dell’Orientamento per scelte consapevoli

Contenuti che potrebbero interessarti

bussola studenti salone dell8217orientamentoUna bussola per studenti. Salone dell’Orientamento per scelte consapevoli - 600 alunni provenienti dagli istituti comprensivi della Valle e del Lario. Segnala ilgiorno.it

bussola studenti salone dell8217orientamentoSalone dell’Orientamento a Seregno: la bussola per scegliere le scuole superiori - Il Salone dell'orientamento che sarà proposto nei locali della scuola secondaria di ... Scrive monzaindiretta.it

Scuola, una bussola per il futuro. Il Salone che orienta gli studenti. Un ’tour’ per schiarirsi le idee - Non sanno ancora quale sarà il loro futuro scolastico, d’altronde alla maturità manca ancora molto, ma intanto provano a schiarirsi le idee al ‘Salone dello studente’, in corso a Carrafiere anche oggi ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Bussola Studenti Salone Dell8217orientamento