MORBEGNO L’inaugurazione ufficiale stamane tra le 9 e le 9.30, in base all’arrivo dei ragazzi, alla presenza del presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola e del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Imerio Chiappa. Al Polo fieristico di Morbegno si alza il sipario sull’intensa tre giorni, da quest’oggi a venerdì, del Salone provinciale dell’Orientamento, promosso e finanziato dalla Provincia per far conoscere da vicino l’ offerta formativa del territorio e le opportunità nel mondo del lavoro. Attesi circa 1.600 alunni provenienti dagli istituti comprensivi di Valtellina, Valchiavenna e Alto Lario per un appuntamento sempre molto atteso, sia dai ragazzi che dalle famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una bussola per studenti. Salone dell’Orientamento per scelte consapevoli