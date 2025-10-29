un sannita giudice al campionato ufficiale del mondo di massaggio e terapia manuale

Tempo di lettura: 2 minuti Grande soddisfazione per la Campania, e in particolare per Pontelandolfo (BN), che vede tra i protagonisti della scena internazionale del benessere Paolo Manna, esperto in discipline olistiche e giudice ufficiale alla 5ª edizione del Campionato Ufficiale del Mondo di Massaggio e Terapia Manuale, svoltosi a Lecce nell’ambito di Hòlos – L’Arte della Cura e del Benessere. Nella suggestiva cornice del Chiostro del ’500, Manna ha ricoperto il delicato e fondamentale ruolo di giudice valutatore, contribuendo con la sua esperienza e competenza al successo dell’edizione 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

