Un sannita giudice al Campionato Ufficiale del Mondo di Massaggio e Terapia Manuale
Tempo di lettura: 2 minuti Grande soddisfazione per la Campania, e in particolare per Pontelandolfo (BN), che vede tra i protagonisti della scena internazionale del benessere Paolo Manna, esperto in discipline olistiche e giudice ufficiale alla 5ª edizione del Campionato Ufficiale del Mondo di Massaggio e Terapia Manuale, svoltosi a Lecce nell’ambito di Hòlos – L’Arte della Cura e del Benessere. Nella suggestiva cornice del Chiostro del ’500, Manna ha ricoperto il delicato e fondamentale ruolo di giudice valutatore, contribuendo con la sua esperienza e competenza al successo dell’edizione 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
