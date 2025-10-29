Un recital dedicato alle donne con donazioni per acquistare un ecografo

29 ott 2025

BRINDISI - La Fondazione Di Giulio, con il patrocinio della città di Brindisi e in collaborazione con il Polo biblio museale di Brindisi, organizzano per sabato 8 novembre alle ore 19 al museo Ribezzo di Brindisi, un recital dedicato alle donne e ideato da Emanuele Castrignanò. Storie, fatti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

