Un racconto lungo un viaggio di Andrea Lelario
Nell’ambito della mostra appena conclusasi, a cura di Nicoletta Provenzano, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea il 28 ottobre 2025 alle ore 17:00, nella Sala delle Colonne, ospiterà la presentazione del catalogo della mostra. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Un racconto corale del Made in Italy Dal 21 al 23 novembre 2025, gli artigiani della moda di tutta Italia apriranno le porte dei propri laboratori, atelier e botteghe per un lungo fine settimana dedicato alla scoperta dei processi creativi e produttivi che danno vita Vai su Facebook
La Galleria Nazionale di Roma celebra l'universo poetico di Andrea Lelario con la mostra "Un racconto lungo un viaggio" - La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (Roma) celebra l’universo poetico di Andrea Lelario con ... Riporta msn.com
Alla Galleria Nazionale la presentazione del catalogo di 'Un racconto lungo un viaggio' di Andrea Lelario - La Galleria Nazionale presenta il catalogo 'Un racconto lungo un viaggio' di Andrea Lelario e accoglie due opere nella collezione permanente. Come scrive msn.com
La Galleria Nazionale celebra Andrea Lelario con il catalogo Un racconto lungo un viaggio - La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea celebra l’universo poetico di Andrea Lelario con la presentazione del catalogo della mostra ... Segnala msn.com