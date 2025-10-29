Un quadro di Van Gogh può avere gli effetti di un farmaco | il sorprendente studio di un team di psichiatri inglesi

Guardare un quadro di Van Gogh o di Edouard Manet non è solamente un piacere per gli occhi, ma un vero e proprio rimedio per il corpo. A dimostrarlo è stato il King’s college di Londra in uno studio, promosso dalla principale fondazione britannica per musei e gallerie “Art Found”, assieme al Psychiatry research trust. La ricerca ha sottolineato che guardare opere d’arte originali può far diminuire i livelli di stress e attivare positivamente il sistema immunitario e ormonale. Guardare Van Gogh e Manet fa bene al corpo, oltre che agli occhi e all’anima. Il team di esperti ha sorvegliato cinquanta volontari mentre osservavano capolavori come “Il bar alle Folies-Bergère” di  Manet o l’autoritratto di van Gogh con l’orecchio bendato, esibiti alla Courtauld Gallery di Londra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

