Per Sabbiese arriva il giorno del processo, e fino all’ultimo momento i camorristi del quartiere provano a intimorirlo per evitare che possa fare i nomi dei complici. Ma lui non si fa intimorire, riuscendo a non reagire. Ma il momento di andare a processo arriva anche per Roberto, che deve scegliere la strategia difensiva. L’avvocato gli consiglia di patteggiare, così da ridurre notevolmente la pena. Ma lui, da innocente, non vuole saperne. Il guaio però è che non ci sono elementi difensivi a sufficienza per affrontare un processo senza il rischio di essere sicuramente condannati. Questa condizione si verifica spesso anche fuori da Upas. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: per Roberto è arrivato il momento di andare a processo