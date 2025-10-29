Anticipazioni Un posto al sole dal 3 al 7 novembre 2025: Silvia licenzia Gianluca, Rosa confessa il tradimento a Pino e Damiano indaga su Eduardo, accusato di aggressione. Settimana ricca di tensione, scelte difficili e colpi di scena a Napoli. Settimana piena di emozioni a Un posto al sole dal 3 al 7 novembre 2025: Silvia torna a Napoli e, per salvare il Vulcano, è costretta a licenziare Gianluca, scatenando tensioni e rimpianti. Alberto si scontra con il figlio, mentre Damiano avvia le indagini sull’aggressione a Peppe Caputo, con Eduardo come principale sospettato. Rosa confessa a Pino di averlo tradito con Damiano e la loro relazione esplode in un turbine di accuse e dolore. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 03 al 07 Novembre 2025: Silvia Licenzia Gianluca!