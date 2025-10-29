Un ponte radio salvavita Ora si attivano i soccorsi
Più sicuri in montagna: vicino al rifugio Santa Rita, al Passo Tre Croci in Valbiandino, a duemila metri di quota, è stato installato un ponte radio per consentire le comunicazioni tra i tecnici del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone. Antenne e ripetitori, che nemmeno si vedono, sono stati posizionati in una conca dove i telefonini non prendono. Ora si possono allertare i soccorritori in caso di incidenti, dispersi, malori, infortuni e il Soccorso alpino valsassinese può finalmente gestire al meglio le emergenze, in una zona tra l’altro molto frequentata dagli escursionisti. L’intervento è stato reso possibile anche grazie alla disponibilità di Lisa, che gestisce il rifugio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
[Ponte Radio] Venezuela Ecuador e Perù Ponte Radio Con il comitato Carlos Fonseca, Eder Obando (Colombia), Juan Sandoval ( Perù) , Daniel Troncoso( Bolivia) e al telefono Francesco Martone. - facebook.com Vai su Facebook
Questo non è un ponte, è un'attrazione. Siamo in Cina, sul Ponte galleggiante di Shiziguan, che fa ondeggiare auto e pedoni. Il paesaggio è pazzesco, ma piano: limite 20 km/h! Video: Ig architectanddesign #radio105 #pontegalleggiante #curiosita - X Vai su X
Un ponte radio salvavita. Ora si attivano i soccorsi - Più sicuri in montagna: vicino al rifugio Santa Rita, al Passo Tre Croci in Valbiandino, a duemila metri di quota, è stato installato un ponte radio per consentire le comunicazioni tra i tecnici del S ... Riporta ilgiorno.it