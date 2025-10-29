un ponte radio salvavita ora si attivano i soccorsi

Più sicuri in montagna: vicino al rifugio Santa Rita, al Passo Tre Croci in Valbiandino, a duemila metri di quota, è stato installato un ponte radio per consentire le comunicazioni tra i tecnici del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone. Antenne e ripetitori, che nemmeno si vedono, sono stati posizionati in una conca dove i telefonini non prendono. Ora si possono allertare i soccorritori in caso di incidenti, dispersi, malori, infortuni e il Soccorso alpino valsassinese può finalmente gestire al meglio le emergenze, in una zona tra l’altro molto frequentata dagli escursionisti. L’intervento è stato reso possibile anche grazie alla disponibilità di Lisa, che gestisce il rifugio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

