Un patentino e obbligo formativo per avere un cane oltre alla reintroduzione dell' elenco di razze speciali | la proposta di legge di Torto 5 stelle

Chietitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata alla Camera dei Deputati, a prima firma dell’onorevole abruzzese Daniela Torto, la proposta di legge “Disposizioni per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, elaborata con il contributo determinante dell’associazione teatina L’Altra parte del guinzaglio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

