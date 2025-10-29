un nuovo tipo di oriundo

Dopo aver travolto il Napoli in casa, il PSV è andato al De Kuip per prendersi la testa della classifica dell’Eredivisie. Di fronte aveva un Feyenoord che idealmente in Olanda ha preso il ruolo dell’Ajax in questi anni di decadenza. Una squadra giovane con un gioco brillante e un suo ex giocatore in panchina, in questo caso Robin van Persie. Un club vincente, nonostante o grazie a questo. È stato il primo scontro diretto tra le due squadre che si contenderanno il campionato, e come tale non ha deluso. Il PSV è passato in vantaggio alla fine del primo tempo, il Feyenoord ha pareggiato all’inizio del secondo, e poi la partita è stata travolta da un crescendo di occasioni e tensione che ha portato la squadra di van Persie ad avere la palla del 3-3 a pochi minuti dalla fine, a pochi passi dal dischetto del rigore. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

