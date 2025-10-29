Un nuovo sportello Agea nella casa della partecipazione di Maccarese
Fiumicino, 29 ottobre 2025 – Uno sportello AGEA, di supporto al settore agricolo, nella casa della partecipazione a Maccarese. Lo annunciano l’assessore all’agricoltura Stefano Costa e la delegata al decentramento amministrativo, la consigliera Francesca De Pascali. “Gli sportelli Agea comunali – spiegano Costa e De Pascali – offrono supporto agli agricoltori fornendo informazioni e assistenza amministrativa per l’accesso ai finanziamenti europei e nazionali (PAC), la gestione dei procedimenti e la presentazione di domande e pratiche. La loro utilità principale è semplificare le procedure burocratiche, guidare gli agricoltori nelle normative e gestire segnalazioni e reclami, fungendo da tramite tra l’impresa agricola e gli enti di erogazione “. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
INCA CGIL REGNO UNITO ARRIVA A EDIMBURGO A Edimburgo un nuovo sportello del patronato Inca UK. Non perdere l’occasione per incontrare la comunità italiana in Scozia e scoprire tutti i servizi a disposizione. Mercoledì 29 ottobre, ore 15 The Q Vai su Facebook
Il nuovo Sportello Online di Contarina ti permette di gestire i tuoi servizi ovunque tu sia, con un’interfaccia intuitiva e facile da usare. Da PC o smartphone: comodo, veloce e sempre a portata di mano! Scopri di più ?http://sportellonline.servizicontarina.it #Nuo - X Vai su X
Un nuovo sportello Agea nella casa della partecipazione di Maccarese - Costa e De Pascali: "L'utilità principale sta nel semplificare le procedure burocratiche, guidare gli agricoltori nelle normative e gestire segnalazioni e reclami, fungendo da tramite tra l'impresa ag ... Secondo ilfaroonline.it