un nuovo rumor su supergirl parla dei suoi collegamenti con il resto del dcu

Dopo i suoi brevi ma memorabili cameo nella seconda stagione di Superman e Peacemaker, la Supergirl di Milly Alcock è pronta a diventare protagonista del suo film, che sarà il secondo film del nuovo Universo DC. Intitolato semplicemente “ Supergirl “, il film è basato sull’acclamata serie a fumetti “Supergirl: Woman of Tomorrow” di Tom King e Bilquis Evely. La storia segue una versione più complessa di Kara Zor-El, che ha assistito alla distruzione di Krypton e intraprende una ricerca di vendetta attraverso la galassia insieme a una giovane aliena di nome Ruthye. Il film, che ha recentemente terminato le riprese principali, sta ora entrando in un periodo di riprese aggiuntive e nuovi rumor suggeriscono che un personaggio principale potrebbe essere aggiunto a questa avventura cosmica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

