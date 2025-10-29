Un nuovo master Unimore per formare gli operatori turistici sul Food&Wine Tourism

Modenatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Per contribuire al meglio alla formazione di professionisti del settore, sono fondamentali per l’Università le relazioni e le collaborazioni con il sistema degli operatori e degli organismi del settore turistico, nelle loro diverse componenti: imprese, associazioni, enti pubblici, organismi di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Master Unimore Formare