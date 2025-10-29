Un museo da toccare | Sandro Tomassini alla Galleria Nazionale

Un museo che si lascia toccare, ascoltare, immaginare. Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, l’arte di Sandro Tomassini diventa esperienza condivisa: un invito a partecipare, a riscrivere con le mani e con lo sguardo la forma delle opere, in un dialogo aperto tra inclusione, movimento e design. Un invito a partecipare In . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

