Un miliardario inquina in appena 24 ore più di quanto faccia in un intero anno la metà più povera del Pianeta

In un solo giorno un miliardario appartenente allo 0,1% più ricco del pianeta emette più anidride carbonica di quella prodotta in un anno dal 50% più povero della popolazione mondiale, a causa del proprio tenore di vita e di investimenti in attività inquinanti. Dal 1990, tra l’altro, la quota di emissioni totali di quello 0,1% della popolazione del pianeta è cresciuta del 32%, mentre la metà più povera dell’umanità l’ha vista ridursi del 3%. È quanto emerge da un nuovo report diffuso da Oxfam in vista della Cop 30 del Brasile che inizierà il 10 novembre a Belem. Secondo il dossier, se l’intera popolazione mondiale emettesse quanto lo 0,1% più ricco, in meno di 3 settimane si esaurirebbe la quantità di CO2 in atmosfera ancora tollerabile per scongiurare il disastro climatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

