Un mega impianto eolico minaccia la Dop Montecucco Il Consorzio | Sì al green ma senza deturpare il paesaggio
Il progetto prevede sette pale da 42 megawatt ad Arcidosso, in provincia di Grosseto. Il presidente Basile teme per le ricadute sulla biodiversità e l'enoturismo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
