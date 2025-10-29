Un libro lungo un giorno | venerdì 31 ottobre a Trieste tante iniziative per la giornata regionale della lettura

Triesteprima.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanti appuntamenti nel segno del libro e della lettura, con l’aggiunta di tante storie da brivido in occasione della notte più elettrizzante dell’anno, quella di Halloween: è quanto promette, venerdì 31 ottobre a Trieste, “Un libro lungo un giorno”, la Giornata regionale della Lettura promossa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

libro lungo giorno venerd236“Un libro lungo un giorno”: il Friuli celebra la lettura con centinaia di eventi per tutte le età - La Giornata regionale della Lettura “Un libro lungo un giorno” porta in tutto il Friuli eventi, laboratori e letture per grandi e piccoli. Da nordest24.it

Giornata regionale della lettura, un libro lungo un giorno - Friuli Venezia Giulia, terra di grandi lettori: da tempo riconosciuta come una delle aree italiane con la più alta percentuale di lettori e una forte propensione all’approfondimento dei temi attravers ... Da triesteprima.it

Cerca Video su questo argomento: Libro Lungo Giorno Venerd236