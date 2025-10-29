Un italiano su 10 possiede un’arma in casa | la sicurezza domestica sotto la lente
ABBONATI A DAYITALIANEWS La situazione delle armi da fuoco in Italia. Secondo il quarto Rapporto dell’Osservatorio Censis-Verisure sulla sicurezza della casa, quasi 5 milioni di italiani possiedono un’arma da fuoco in casa. Il documento, intitolato “La sicurezza al servizio degli italiani”, realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno, evidenzia come un’ampia parte della popolazione consideri legittimo difendersi con armi. Il 52,2% degli italiani ritiene che dovrebbe essere permesso dalla legge sparare a un ladro che entra in casa.. Tra chi possiede già un’arma, questa percentuale sale al 78,8%. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Un italiano adulto su 10 possiede legalmente un’arma - 082, ha scoperto un’indagine di Sky TG24 che ha ottenuto i dati dal ministero dell’Interno. Segnala ilpost.it