Un italiano su 10 possiede un’arma in casa | la sicurezza domestica sotto la lente

Dayitalianews.com | 29 ott 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS La situazione delle armi da fuoco in Italia. Secondo il quarto Rapporto dell’Osservatorio Censis-Verisure sulla sicurezza della casa, quasi 5 milioni di italiani possiedono un’arma da fuoco in casa. Il documento, intitolato “La sicurezza al servizio degli italiani”, realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno, evidenzia come un’ampia parte della popolazione consideri legittimo difendersi con armi. Il 52,2% degli italiani ritiene che dovrebbe essere permesso dalla legge sparare a un ladro che entra in casa.. Tra chi possiede già un’arma, questa percentuale sale al 78,8%. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

