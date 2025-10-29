Un italiano su 10 ha un' arma da fuoco in casa

AGI - Quasi 5 milioni di italiani hanno un'arma da fuoco in casa e potrebbero utilizzarla. È uno dei risultati del quarto Rapporto dell'Osservatorio Censis-Verisure sulla sicurezza della casa, intitolato "La sicurezza al servizio degli italiani", realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del ministero dell'Interno. Si tratta di "un'ipotesi non cosi' improbabile - si legge nel report - se si considera che il 52,2% degli italiani pensa che dovrebbe essere consentito dalla legge sparare a un ladro che è entrato in casa per rubare (78,8% tra chi ha già un'arma da fuoco) e il 20,4% della popolazione sarebbe favorevole a rendere più semplice l'acquisto di armi (valore che è del 41,9% tra chi già possiede un'arma). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Un italiano su 10 ha un'arma da fuoco in casa

