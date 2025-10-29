Un Halloween speciale al Castello Sforzesco tra segreti e leggende

Milanotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 31 ottobre al 2 novembre, in occasione della festa di Halloween, il Castello Sforzesco di Milano ospita numerose iniziative dedicate alla storia e al mistero. L'iniziativaPer tre giorni, adulti e bambini possono vivere un Halloween unico, tra storie di fantasmi, enigmi e creature leggendarie. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

