Un enorme scontrino lungo la scalinata di trinità dei Monti con l' elenco degli eventi climatici estremi che si sono verificati negli ultimi 10 anni dall' accordo di Parigi a oggi e una stima dei costi causati dai disastri

Iodonna.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

R oma, 29 ott. (askanews) – Greenpeace Italia in azione a Roma, a Piazza di Spagna. Attiviste e attivisti hanno srotolato un enorme scontrino lungo la scalinata di trinità dei Monti, con l’elenco degli eventi climatici estremi che si sono verificati negli ultimi 10 anni, dallaccordo di Parigi a oggi, e una stima dei costi causati dai disastri. Leggi anche › Lo sbiancamento record della Grande barriera corallina australiana, vittima del clima Gli ambientalisti hanno voluto “presentare il conto” della crisi climatica al governo, anche in vista della legge di bilancio, per un totale che supera 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it

