Un enigma di luci misteriose nel cielo che risale a settant' anni fa potrebbe essere stato risolto e c' entra il nucleare

Un nuovo studio affronta la questione dei dati raccolti dal Palomar Observatory Sky Survey (Poss-I) del Mount Palomar Observatory in California tra il 1949 e il 1958. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Un enigma di luci misteriose nel cielo che risale a settant'anni fa potrebbe essere stato risolto (e c'entra il nucleare)

