«La musica mi ha salvato la vita. Mi ha dato una ragione per vivere». Questa confessione, cruda e diretta, apre il documentario Billy Joel (titolo originale Billy Joel: And So It Goes ) che arriva stasera in tv con il primo dei due episodi di cui è composto. L’appuntamento è per le 21.15 su Sky Arte (in streaming su Now e on demand), mentre la seconda parte va in onda il 5 novembre. Ecco, nel video qui sopra, un’anticipazione esclusiva del film che, come dicono le registe, «è la verità nuda di un uomo che ha fatto della propria vulnerabilità la materia prima dei suoi brani più iconici». Il ritratto senza filtri di Billy Joel. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un documentario che racconta il musicista e l'uomo, senza filtri. Stasera in tv il primo episodio di "Billy Joel": perché è da vedere