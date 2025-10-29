Un caso di tetano nel Padovano | donna di mezza età costretta a un lungo ricovero in Rianimazione

Padovaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in miglioramento il quadro clinico di una donna di mezza età colpita da tetano. La paziente ha superato la fase più grave che ha richiesto un lungo ricovero nella Rianimazione dell'ospedale di Camposampiero, e nelle ultime ore è stata trasferita in reparto. Dall'anamnesi è emerso che la donna. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

