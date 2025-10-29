Un caso di tetano nel Padovano | donna di mezza età costretta a un lungo ricovero in Rianimazione
È in miglioramento il quadro clinico di una donna di mezza età colpita da tetano. La paziente ha superato la fase più grave che ha richiesto un lungo ricovero nella Rianimazione dell'ospedale di Camposampiero, e nelle ultime ore è stata trasferita in reparto. Dall'anamnesi è emerso che la donna. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
TETANO A PAOLA: DONNA SENZA COPERTURA VACCINALE FINISCE INTUBATA. L'ALLARME SUI RICHIAMI DIMENTICATI Una caduta domestica si trasforma in un caso grave di tetano. Trasferita d'urgenza dall'ospedale San Francesco all'Annunziata di
Un incidente domestico, apparentemente banale, può diventare questione di vita o di morte quando la prevenzione è trascurata. È quanto accaduto a una donna di Paola che, dopo una caduta in casa con conseguente ferita, ha contratto il #tetano. Non essen
