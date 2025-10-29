Un carretto di sorrisi e storie | i Clown Dottori de ' Il Cuore Foggia' portano libri ai bimbi del Policlinico

In occasione dell’avvicinarsi della Festa dei Morti, il 29 ottobre i Clown Dottori dell’associazione Il Cuore Foggia hanno portato una ventata di allegria nei reparti di Neuropsichiatria Infantile e Pediatria del Policlinico di Foggia, scegliendo di donare libri al posto dei dolciumi, grazie alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

