Un carretto di sorrisi e storie | i Clown Dottori de ' Il Cuore Foggia' portano libri ai bimbi del Policlinico

Foggiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell’avvicinarsi della Festa dei Morti, il 29 ottobre i Clown Dottori dell’associazione Il Cuore Foggia hanno portato una ventata di allegria nei reparti di Neuropsichiatria Infantile e Pediatria del Policlinico di Foggia, scegliendo di donare libri al posto dei dolciumi, grazie alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

