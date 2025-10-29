Un bagno di sangue | aereo si scontra con uno stormo di uccelli al decollo Le immagini choc dei passeggeri | ali e finestrini coperti di sangue

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il muso ammaccato, il motore imbrattato e, soprattutto, ali e finestrini ricoperti di sangue. È la scena impressionante, documentata dai video e dalle foto scattate dai passeggeri stessi, che si è presentata a bordo del volo SV340 della Saudi Airlines, colpito da un violento “bird strike” (impatto con volatili) subito dopo il decollo da Algeri. L’incidente, avvenuto sabato scorso, ha fatto il giro del mondo, riaccendendo i riflettori su uno dei rischi più comuni e potenzialmente pericolosi per l’aviazione. Il Boeing 777-300, partito dall’aeroporto Houari Boumediene di Algeri e diretto a Gedda, in Arabia Saudita, era nella fase iniziale di salita quando ha impattato contro un intero stormo di uccelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

un bagno di sangue aereo si scontra con uno stormo di uccelli al decollo le immagini choc dei passeggeri ali e finestrini coperti di sangue

© Ilfattoquotidiano.it - “Un bagno di sangue”: aereo si scontra con uno stormo di uccelli al decollo. Le immagini choc dei passeggeri: ali e finestrini coperti di sangue

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Quanto si va in bagno in aereo? Le polemiche su Qantas (che si arrende) per la toilette ogni 90 passeggeri - Si può far volare un aereo offrendo, durante voli anche di 6- Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Bagno Sangue Aereo Scontra