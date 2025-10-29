Un bagno di sangue | aereo si scontra con uno stormo di uccelli al decollo Le immagini choc dei passeggeri | ali e finestrini coperti di sangue
Il muso ammaccato, il motore imbrattato e, soprattutto, ali e finestrini ricoperti di sangue. È la scena impressionante, documentata dai video e dalle foto scattate dai passeggeri stessi, che si è presentata a bordo del volo SV340 della Saudi Airlines, colpito da un violento “bird strike” (impatto con volatili) subito dopo il decollo da Algeri. L’incidente, avvenuto sabato scorso, ha fatto il giro del mondo, riaccendendo i riflettori su uno dei rischi più comuni e potenzialmente pericolosi per l’aviazione. Il Boeing 777-300, partito dall’aeroporto Houari Boumediene di Algeri e diretto a Gedda, in Arabia Saudita, era nella fase iniziale di salita quando ha impattato contro un intero stormo di uccelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
