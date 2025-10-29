Un bagliore squarcia la notte l' allarme scatta alle 3 | a fuoco un capanno

Forlitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiamme nel cuore della notte tra martedì e mercoledì in un capanno con attrezzi e legna, in via don Pollini. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 3,30, attivando due squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì. Il personale del comando di viale Roma ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

