Un assegno di mantenimento per i gatti rimasti all’ex moglie verserà 240 euro ogni tre mesi per 10 anni | la storica sentenza di divorzio in Turchia

Un accordo di divorzio “ consensuale ” che, però, contiene una clausola senza precedenti che sta facendo il giro del mondo. Un tribunale della famiglia di Istanbul ha approvato un protocollo di separazione in cui l’ex marito non solo verserà un risarcimento alla moglie, ma si impegna a pagare un vero e proprio assegno di mantenimento periodico per i due gatti di famiglia. Una decisione che in Turchia, Paese noto per il suo amore viscerale per i felini, ha un forte valore simbolico e giuridico, tanto da essere definita dagli avvocati una “svolta che potrebbe ispirare futuri accordi simili”. La coppia, Bu?ra B. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un assegno di mantenimento per i gatti rimasti all’ex moglie, verserà 240 euro ogni tre mesi per 10 anni”: la storica sentenza di divorzio in Turchia

