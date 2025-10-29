Dalle vetrate entra luce e bellezza, dentro ci sono le idee e le possibilità da offrire ad un territorio che guarda al futuro. È Fermo tech, il laboratorio di ricerca applicata inaugurato un anno fa nei locali dell’ex mercato coperto, luogo simbolico a rappresentare innovazione e rinascita. Fermo tech è una società consortile costituita nel maggio 2024, una proposta per sostenere il tessuto manifatturiero non solo fermano. Il presidente è Michele Germani, il direttore Ronni Garattoni, tra i soci fondatori l’Università Politecnica delle Marche, l’università di Camerino, aziende private come Nextlab, More e Morphica, l’Euf, il sindaco Paolo Calcinaro parla di una grande scommessa: "Quando me ne hanno parlato Germani e Gianni Della Casa sembrava una cosa marziana da far atterrare in un piccolo capoluogo di provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un anno di Fermo tech : "Facciamo ricerca, aiutiamo le aziende e formiamo studenti"