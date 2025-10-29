Un anno di ambulatorio sociale veterinario a Roma Lav | Quasi 1000 visite | così aiutiamo persone in difficoltà e animali malati

L'ambulatorio sociale veterinario della Lav è nato nell'ottobre 2024 in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio. Vengono offerte prestazioni ed esami diagnostici di base, oltre che interventi di piccola chirurgia. Ne abbiamo parlato con Alessandra Ferrari, responsabile animali familiari della Lega Anti Vivisezione: "259 persone aiutate e 413 animali curati: 272 cani e 141 gatti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

