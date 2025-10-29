L’Atalanta resta imbattuta, ma non riesce a battere neppure il Milan impattando alla New Balance Arena per 1-1. Bello lo spettacolo della casa nerazzurra, stracolma come sempre per le grandi occasioni. Neanche il tempo di cominciare e siamo già sotto per un tiro di Ricci che supera Carnesecchi con una deviazione di Ederson. La gara inizia in salita, ma i nostri non si scoraggiano e cercano di attaccare a testa bassa, più con rabbia che con lucidità. L’entrata di Brescianini al posto di De Roon fornisce maggior verve al gioco nerazzurro, con l’ex Frosinone che spinge molto più dell’olandese. Chiare le indicazioni di Juric ai suoi giocatori: maggior possesso palla in attesa di trovare il varco giusto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Un altro pareggio per l’Atalanta, ma rischiando di più si poteva battere il Milan