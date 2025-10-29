Un altro allarme che non suona | Jessica uccisa dall’ex compagno

Un’altra donna è stata uccisa da un uomo che non doveva neanche trovarsi vicino a lei. Si chiamava Jessica Custodio de Lima Stappazzollo, aveva 33 anni, era brasiliana e viveva da circa un anno e mezzo in un appartamento di via Silvio Pellico, a Castelnuovo del Garda. Lì, nella notte tra domenica e lunedì, è stata trovata senza vita, colpita da un numero “smisurato” di coltellate, secondo le prime parole della Procura di Verona. A ucciderla è stato l’ex compagno Douglas Reis Pedroso, 41 anni, anche lui brasiliano, già noto alle forze dell’ordine per maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale e abuso di alcol e stupefacenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

