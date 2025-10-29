Un albero per Fiumicino | la proposta di rinascita ambientale

Fiumicino, 29 ottobre 2025 – “A Torrimpietra, lungo via della Torre di Pagliaccetto, sono stati recentemente tagliati gli alberi che adornavano il viale. Un intervento necessario per ragioni di sicurezza, volto a prevenire possibili cadute e danni a persone o cose. Tuttavia, oggi il viale appare spoglio, privo di quell’elemento naturale che dava armonia, ombra e identità a uno dei tratti più caratteristici della zona. È per questo che, con senso civico e spirito costruttivo, desidero propor re un’azione di rinascita ambientale: un nuovo piano di piantumazione che ridia vita a questo paesaggio e, più in generale, stimoli una riflessione sull’intera gestione del verde nel Comune di Fiumicino”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it