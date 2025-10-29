Soong Mei-ling, conosciuta anche come Madame Chiang, non era solo l’affascinante moglie del leader cinese Chiang Kai-shek, ma anche una figura di spicco che ha influenzato la politica, la beneficenza e la diplomazia del XX secolo. Oltre alla sua influenza sulla storia, Madame Chiang ha stupito il mondo con qualcosa di altrettanto straordinario: la sua incredibile longevità. Diagnosi di cancro. Diagnosticata un cancro a soli 40 anni, Madame Chiang ha sconfitto la malattia e ha continuato a vivere fino a 106 anni, morendo serenamente nel suo appartamento di Manhattan nel 2003. Il suo segreto? Un mix di abitudini quotidiane disciplinate, scelte di vita intelligenti e, sorprendentemente, alcuni cibi molto semplici. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Ultracentenari: 106enne rivela 1 cibo che le allunga la vita