Ultim’ora Pio Esposito Inter furiosa | non lo perdonano

Dopo la sconfitta contro il Napoli i tifosi se la sono presa anche con Pio Esposito: non vogliono proprio perdonargliela. Dopo un ottimo periodo caratterizzato da 7 vittorie consecutive tra Serie A e Champions League è arrivata la terza sconfitta stagionale per l'Inter. Ancora una volta i nerazzurri pagano dazio in campionato: dopo i ko con Udinese e Juventus è arrivato un altro stop nel big match del Maradona contro il Napoli di Antonio Conte, non senza polemiche per il rigore assegnato nel primo tempo dall'arbitro Mariani che ha permesso ai partenopei di portarsi in vantaggio. Una sconfitta che fa male ma che non pregiudica nulla in termini di classifica: l'Inter è infatti a soli tre punti dalla coppia di testa composta da Napoli e Roma.

