Ultim’ora: morto il fuoriclasse del Real Tutto il calcio spagnolo è in lutto: riposa in pace grande campione"> Una notizia che ha sconvolto tutti e che lascia davvero senza parole. Il Real è in lacrime, tifosi inconsolabili. Il calcio spagnolo piange la scomparsa di Jorge Casado, giovane talento del Real Saragozza. Il ragazzo, appena quindicenne, è morto lunedì lasciando un vuoto enorme nella società e tra i compagni. Cresciuto nel club sin da bambino, Casado stava disputando la sua sesta stagione con la maglia biancazzurra, dimostrando grande attaccamento alla squadra e passione per il gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

