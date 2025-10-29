Ultimo saluto di Castignano a Mattia Martoni | il sindaco proclama il lutto cittadino per il 17enne morto in un incidente stradale
CASTIGNANO Si tengono stamattina alle 10.30 nella chiesa di Sant'Egidio i funerali di Mattia Martoni, il giovane di 17 anni deceduto sabato scorso, a causa di un incidente stradale mentre era. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Castignano in lutto per la scomparsa di Mattia Martoni - 30, nella chiesa di Sant’Egidio a Castignano, i funerali di Mattia Martoni, il giovane di 17 ... Da picenonews24.it
Un minuto di silenzio in ricordo di Mattia. Bianconeri con il lutto al braccio - CASTIGNANO È una comunità sconvolta quella di Castignano, ancora incredula per la morte di Mattia Martoni, il diciassettenne rimasto vittima di un incidente stradale sabato mattina ... Segnala msn.com