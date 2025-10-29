Ultimo saluto di Castignano a Mattia Martoni | il sindaco proclama il lutto cittadino per il 17enne morto in un incidente stradale

CASTIGNANO Si tengono stamattina alle 10.30 nella chiesa di Sant'Egidio i funerali di Mattia Martoni, il giovane di 17 anni deceduto sabato scorso, a causa di un incidente stradale mentre era. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ultimo saluto di Castignano a Mattia Martoni: il sindaco proclama il lutto cittadino per il 17enne morto in un incidente stradale

