Ultimo messaggio straziante a ChatGpt di 23enne morta in casa
Una giovane donna della Greater Manchester, nel Regno Unito, è stata trovata morta nel suo letto. Un anno dopo la sua scomparsa e quattro anni dopo l’ultimo contatto con la sua famiglia. Secondo il Daily Mail, hanno trovato il corpo della ventitreenne Charlotte Leader, di Bolton, in Inghilterra, il 6 agosto 2025. Durante un controllo di routine della polizia nel suo appartamento. Il personale della società di gestione responsabile della sua proprietà si è preoccupato quando non è riuscito ad accedere all’abitazione per un’ispezione dei servizi. Culminata in una scoperta davvero scioccante quando la polizia è finalmente riuscita ad entrare. 🔗 Leggi su Newsner.it
