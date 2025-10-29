Ultimissime Juve LIVE | Spalletti sarà il nuovo allenatore dei bianconeri si fa male Thuram
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 29 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 28 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 26 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Le ultimissime su Spalletti-Juventus Vai su Facebook
È fatta: #Spalletti è il nuovo allenatore della #Juventus // Done deal: Spalletti is the new coach of Juventus @ilbianconerocom - X Vai su X
Spalletti Juve, quando verrà ufficializzato il nuovo allenatore? La rivelazione, ecco cosa bisogna aspettarsi attraverso questo motivo ‘particolare’ - I prossimi passi, ecco cosa bisogna aspettarsi in casa bianconera L’attesa è quasi finita, la fumata bianca è imminente. Lo riporta juventusnews24.com
Spalletti diretta, la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti LIVE - Dopo l'incontro con Comolli di ieri, l'ex ct firmerà il proprio contratto con il club bianconero: aggiornamenti in tempo reale ... Segnala msn.com
Spalletti-Juve, ultime news in diretta sul nuovo allenatore: oggi firma, quanto guadagna - La Juventus ha scelto Luciano Spalletti quale nuovo allenatore: nella giornata odierna ci sarà la firma del contratto, atteso l'annuncio ufficiale ... Scrive fanpage.it