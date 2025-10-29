Ultimissime Juve LIVE | Spalletti sarà il nuovo allenatore dei bianconeri oggi la firma La probabile formazione contro l’Udinese

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 29 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 28 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 26 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Spalletti sarà il nuovo allenatore dei bianconeri, oggi la firma. La probabile formazione contro l’Udinese

Leggi anche questi approfondimenti

Ultimissime Juve LIVE Tutti gli aggiornamenti Vai su Facebook

Juventus appoint Massimo Brambilla as their new interim manager ahead of upcoming games. Luciano Spalletti and Raffaele Palladino are among main options being considered by Juventus DG Damien Comolli. - X Vai su X

Spalletti diretta, la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti LIVE - Dopo l'incontro con Comolli di ieri, l'ex ct firmerà il proprio contratto con il club bianconero: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it scrive

Spalletti nuovo allenatore Juve: i dettagli del contratto e perché si è arrivati a questa scelta - Crede, soprattutto, che questa versione bianconera sia addiri ... Secondo msn.com

Spalletti-Juve, ultime news in diretta sul nuovo allenatore: oggi firma, quanto guadagna - La Juventus ha scelto Luciano Spalletti quale nuovo allenatore: nella giornata odierna ci sarà la firma del contratto, atteso l'annuncio ufficiale ... Lo riporta fanpage.it