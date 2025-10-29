Ultimissime Juve LIVE | Spalletti sarà il nuovo allenatore dei bianconeri domani la firma La probabile formazione contro l’Udinese

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 28 ottobre 2025. Spalletti Juve (Sky), l'allenatore firmerà domani il contratto con i bianconeri: dalla durata all'opzione in caso di qualificazione in Champions.

Juventus, incontro Spalletti-Comolli finito: ecco com'è andata. L'annuncio di Sky - La decisione definitiva arriverà tra stasera e domani, resta in lizza ancora la pista Palladino ma se l'ex ct Spalletti accetta contratto di 8 mesi sarà il nuovo allenatore della Juventus ... Secondo sport.virgilio.it

Spalletti Juve (Sky), si viaggia spediti verso la fumata bianca! È l’ex ct della Nazionale il prescelto per prendere il posto di Tudor: le ultime - Spalletti Juve, Sky Sport conferma: l’ex CT ha superato la concorrenza, si lavora agli ultimi dettagli per l’annuncio imminente Il casting è finito, la scelta è fatta. Lo riporta juventusnews24.com

Juventus-Spalletti, si tratta: le news sul nuovo allenatore - Gianluca Di Marzio ieri in diretta a Sky Sport ha raccontato un retroscena estivo: se Cristiano Giuntoli fosse rimasto alla Juventus, il nuovo allenatore bianconero sarebbe stato Gian Piero Gasperini ... Segnala sport.sky.it